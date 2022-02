Tensione nel governo sulla bozza della riforma del Csm

Il Consiglio dei ministri è stato convocato per questa mattina alle 11 ma è iniziato con quasi un’ora e mezzo di ritardo a causa degli approfondimenti richiesti da alcuni membri della maggioranza sulla riforma della giustizia. All’ordine del giorno “misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana” e la “delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”. Poi varie ed eventuali. Lo comunica una nota di palazzo Chigi. Ufficialmente, dunque sul tavolo del governo non c’è il testo della ministra della Giustizia Cartabia relativo alla riforma del Csm. Forza Italia, secondo fonti del partito, ha chiesto un ulteriore rinvio: “Vogliamo esaminare il testo e capire quale sarà l’iter del provvedimento”. Lo slittamento – rivelano fonti azzurre – potrebbe consentire a Forza Italia di avere il tempo necessario per studiare i contenuti della riforma del Csm. E non è escluso che il tema possa comunque essere discusso oggi in Cdm. Nel frattempo il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto una riunione con la ministra della Giustizia Cartabia.

Più tempo

Più tempo per “leggere le carte” e valutare le proposte di emendamento alla riforma del Csm: una richiesta avanzata anche dai tecnici dei vari ministeri nel corso del pre consiglio, convocato questa mattina alle 8.30 per esaminare le “norme in materia di ordinamento giudiziario”. Già ieri i partiti avevano chiesto di poter approfondire, testi alla mano, il pacchetto messo a punto dalla ministra. Insomma, la discussione non è ancora chiusa e la tensione in merito resta alta.

Ita Airways

Tra le questioni al vaglio del governo dovrebbe esserci anche il tema della privatizzazione di Ita Airways. Il consiglio dei ministri esaminerà un dpcm per la cessione di quote della compagnia pubblica, con cui si avvierebbe di fatto l’iter per la privatizzazione. Lo si apprende da fonti di governo.

La conferenza stampa

Al termine della riunione il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà una conferenza stampa. Secondo le indiscrezioni circolate in mattinata la bozza della riforma prevede che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno svolto incarichi apicali nei ministeri o incarichi di governo non elettivi (capi di gabinetto, segretari generali presso i ministeri o ai capi dipartimento), al termine di queste esperienze per tre anni non potranno svolgere funzioni giurisdizionali. La loro destinazione sarà individuata dai rispettivi organi di autogoverno. La stessa disciplina si applicherà ai magistrati che si sono candidati in politica ma non sono stati eletti.

Il Csm

Per quel che riguarda l’elezione del Csm viene indicato un sistema elettorale misto, basato su collegi binominali, che eleggono cioè ciascuno due componenti del Csm, ma che prevede anche una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale. Non sono previste liste, ma candidature individuali. I componenti del Csm tornano come in passato a 30: 20 togati e 10 laici. Nel sistema elettorale misto previsto trova spazio anche il sorteggio. Servirà ad assicurare che in ogni collegio binominale sia raggiunto il minimo previsto di 6 candidati e per riequilibrare le candidature del genere meno rappresentato.