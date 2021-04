Terza corsia A4, Codognotto: “Vitale, per scorrevolezza traffico oltre al fatto che si tratta di realtà legate al turismo”

Il sindaco di San Michele al Tagliamento – Bibione Pasqualino Codognotto è intervenuto sul dibattito relativo alla realizzazione della terza corsia sull’autostrada A4

Il parere di Codognotto che appoggia Cereser

“Approvo in pieno le considerazioni dei colleghi di San Donà di Piave Cereser e di Portogruaro Favero, quest’ultimo ha ben sottolineato la questione legata al turismo. Basterebbe che qualcuno che deve assumere decisioni percorresse il tratto di strada questione in pieno autunno-inverno e magari con una giornata nebbiosa. In pratica ci si trova incastrati tra due corsie larghe come una strada di quartiere e ciò non è accettabile. Questa terza corsia è vitale, per diminuire incidenti, per la scorrevolezza, per il trasporto ed il turismo. Qui si parla di una realtà da 25 milioni di turisti tra Jesolo, Caorle, Eraclea e Bibione. Spesso ci sentiamo purtroppo i “cugini poveri” rispetto ad una Regione a statuto speciale con la quale ben ci confrontiamo e collaboriamo da sempre. Noi ci siamo impegnati con i master plan della viabilità quindi dal basso vogliamo capire cosa bisogna fare e pronti a fare la nostra parte. Concentriamoci tutti per piacere altrimenti la situazione è sempre più faticosa in un periodo in cui tutto è diventato più difficile”