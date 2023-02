Tim down, connessione a singhiozzo per lunghe ore in tutta Italia. L’azienda si scusa: «Problema di rete internazionale, ora rientrato»

Dovrebbe essere rientrato l’allarme connettività avvertito per buona parte di oggi, domenica 5 febbraio, dagli utenti della rete italiana, e in particolare di quelli di Tim, con l’hashtag #timdown diventato di tendenza su tutti i social. Secondo l’azienda, infatti, «il problema è rientrato e il servizio si è stabilizzato alle ore 16:55». Dalle verifiche effettuate, ha precisato Tim, il problema ha riguardato il flusso dati su rete internazionale che ha generato un impatto anche in Italia. L’azienda si è quindi scusata con i propri clienti per il disagio arrecato. Per lunghe ore ieri l’Italia era parsa al centro di un vero e proprio crollo nella velocità e della disponibilità della connessione internet. A metà pomeriggio la connettività, secondo le rilevazioni dell’osservatorio specializzato NetBlocks, risultava ridotta al 26% dei livelli normali.

Le segnalazioni di disservizio erano pervenute da tutta Italia

Se a soffrire di più inizialmente erano le città di Milano, Venezia e Napoli, un secondo aggiornamento di NetBlocks rendeva noto della situazione critica anche a Firenze, Palermo, Brescia, Padova, Bari, Roma e Bologna. In forte difficoltà anche il Modenese, la costa adriatica delle Marche, il Torinese, il Pisano, tutta l’area padana del Nordest, il Catanese e Genova.

Un problema internazionale

Un portavoce di Telecom Italia aveva già reso noto che «è stato rilevato un problema di interconnessione internazionale» e che «sono in corso le analisi per la sua risoluzione».