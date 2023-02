Tim, sindacati a Meloni: “Incontro urgente, estrema preoccupazione su futuro”

I sindacati Cgil, Cisl e Uil scrivono al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per chiedere un incontro urgente “al fine acquisire degli aggiornamenti tangibili su questa delicata ed articolata situazione che, ci preme ribadire, riguarda il futuro occupazionale di oltre 80.000 occupati, decine di migliaia di lavoratori che lavorano per il gruppo Tim ed il suo vasto indotto, e la stabilità degli assetti occupazionali ed industriali del settore delle telecomunicazioni, fondamentale per l’economia e lo sviluppo dell’Italia”. E’ quanto si legge nella lettera firmata dai segretari generali della Cgil, Maurizio Landini, della Cisl, Luigi Sbarra, della Uil, Pier Paolo Bombardieri e dai leader della Slc, Fabrizio Solari, Fistel, Alessandro Faraoni e della Uilcom, Salvatore Ugliarolo.

Il futuro

“Stiamo continuando a seguire, con grande attenzione ed estrema preoccupazione, il susseguirsi di notizie, diffuse dai media, sul futuro del Gruppo Tim, non ultima l’offerta del fondo americano Kkr inviata a Tim per la Rete. In data 28 novembre siamo stati ricevuti, dopo nostra formale richiesta, presso Palazzo Chigi per aprire un confronto e spiegare la visione del sindacato confederale su questa importante e strategica realtà industriale del nostro Paese illustrando altresì le motivazioni che ci portano ad essere nettamente contrari ad eventuali operazioni di ‘spezzatino’. Le scelte che potrebbero essere assunte rischiano infatti di mettere a rischio i livelli occupazionali sia diretti che indiretti oltre ad avere pesanti conseguenze sull’intero settore delle telecomunicazioni”, sottolineano.