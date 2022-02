Trema la terra in Emilia, avvertita tra Modena e Reggio Emilia una seconda scossa di terremoto

Due scosse di terremoto, entrambe di magnitudo superiore al 4, si sono verificate a circa un’ora di distanza una dall’altra nel Reggiano ieri notte. La prima scossa era stata registrata alle 19.55 a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emila, a una profondità di 7 chilometri. La stima della magnitudo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è stata rivista a 4.0, dopo la prima stima iniziale tra 3.9 e 4.4 sulla scala Richter. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione della zona, come testimoniano molti commenti postati sui social media. Il terremoto, si legge diversi post, è stato “bello forte”.

Scossa breve ma sentita

È stata una scossa breve, ma avvertita nettamente nella bassa emiliana. È stata avvertita nettamente nei due capoluoghi, ma anche in molte aree limitrofe, fino nelle aree di confine di Lombardia e Veneto. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, anche se, come sempre in questi casi, partiranno le ricognizioni.

Tanta paura ma pochi danni

Anche se non sembrano esserci conseguenze, il terremoto ha risvegliato la paura in una zona, che quasi dieci anni fa, fu duramente colpita da un sisma che provocò morti e danni. Una prima verifica da parte di Protezione civile e vigili del fuoco non aveva segnalato danni a persone o a cose.