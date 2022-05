Trump: “Armi nelle scuole per fermare il male”

“L’unico modo per fermare un cattivo con una pistola è un bravo ragazzo con una pistola”. Così l’ex presidente americano Donald Trump è intervenuto alla convention di Houston della National Rifle Association, gruppo che difende il diritto alle armi, suggerendo di armare gli insegnanti per poter proteggere le scuole. “L’esistenza del male è una delle ragioni migliori per armare cittadini rispettosi della legge”, ha detto Trump definendo ”un’atrocità selvaggia e barbara” la strage nella scuola elementare nella città di Uvalde, in Texas, dove un 18enne ha causato la morte di 19 bambini e due maestre.

L’attacco a Biden

“Il terribile omicidio di 19 bambini innocenti e di due insegnanti, oltre al ferimento di molti altri, è un’atrocità selvaggia e barbara che sconvolge la coscienza di ogni americano, è orribile”, ha detto Trump. Rifiutandosi di collegare l’origine della strage dalla facilità con cui l’assassino è riuscito a reperire il fucile utilizzato, l’ex presidente americano ha criticato “l’ormai familiare parata di politici cinici che cercano di sfruttare le lacrime delle famiglie singhiozzanti per aumentare il proprio potere e togliere i nostri diritti costituzionali” e lo “sforzo grottesco da parte di alcuni nella nostra società di usare la sofferenza di altri per far avanzare la propria agenda politica”. Citando il suo successore, Trump ha detto che “quando Joe Biden ha incolpato la lobby delle armi, stava parlando di americani come voi. Questa retorica è altamente divisiva e pericolosa e, soprattutto, è sbagliata e non ha spazio nella nostra politica”. Secondo Trump dovrebbe essere più facile confinare le persone “violente e mentalmente squilibrate” nelle istituzioni, sebbene Salvador Ramos non avesse precedenti penali o di malattie mentali.