Trump attacca: “Putin pubblichi informazioni sporche sui Biden”

“Credo Vladimir Putin debba pubblicare le informazioni sporche su Joe e Hunter Biden”. Nel mezzo della guerra in Ucraina, Donald Trump torna a chiedere aiuto al presidente russo, che Joe Biden considera un “criminale di guerra” ed “un macellaio”, per attaccare il presidente americano. “Con Putin che non è esattamente un fan del nostro Paese in questo momento, fatemi spiegare perché la moglie del sindaco di Mosca ha dato ai Biden, entrambi, 3,5 milioni di dollari? Sono un sacco di soldi”, ha detto l’ex presidente intervenendo ad uno show di Real America’s Voice.

La convinzione di Trump

“Penserei che Putin abbia la risposta a questa domanda – ha aggiunto – e credo che dovrebbe pubblicarla”. Non è la prima volta che Trump chiede apertamente aiuto a Mosca contro i suoi avversari politici. Durante la campagna elettorale del 2016, chiese – con il famoso “Russia, se ci stai ascoltando”- ai russi di trovare le famose mail di Hillary Clinton, che poi in effetti apparvero su Wikileaks, pubblicazione che è stata al centro dell’inchiesta del Russiagate sulle collusioni tra la campagna di Trump e Mosca.