Trump: “Con me non sarebbe mai successo”

L’ex presidente Donald Trump ha definito l’attacco russo all’Ucraina una “cosa molto triste per il mondo” e dichiarato che con lui al governo non sarebbe successo. “Beh – ha commentato a Fox News – questo e’ qualcosa che non sarebbe mai successo. Questo non sarebbe successo durante la mia amministrazione. Non ci sarebbe stato spazio”. “Ed è una cosa molto triste per il mondo – ha aggiunto – per il Paese, e certamente molto triste per molta gente che verrà uccisa inutilmente”.

Il parere di Trump

Intervistato da un podcast conservatore, ha addirittura definito Putin un genio, ha parlato con ammirazione del grande dispiegamento di carri armati russi presentati come una forza di pace. “Conosco molto bene Vladimir Putin e non avrebbe mai fatto sotto l’Amministrazione Trump quello che sta facendo ora, assolutamente no!”, ha aggiunto.