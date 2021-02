Turismo balneare: uniti per affrontare la prossima stagione

Una stagione turistica alle porte che va affrontata attraverso il gioco di squadra e che punta su obiettivi quali la progettualità e la concretezza. Questi i punti analizzati oggi nel corso della video conferenza dei Sindaci del litorale veneto (le spiagge veneziane e polesane) e i Consorzi di promozione turistica. Il presidente dei Sindaci della Costa veneta Pasqualino Codognotto ha salutato all’inizio dei lavori il neo assessore regionale al bilancio ed enti locali Francesco Calzavara il quale ha garantito tutto il supporto e l’attenzione possibile da parte della Regione.

Codognotto

“Dobbiamo avviare questa stagione che non sarà semplice ma speriamo meno complicata dell’anno scorso – ha spiegato Codognotto – c’è bisogno di programmazione e promozione turistica e ci fa piacere apprendere che la Regione implementerà le risorse, prendiamo atto di questo sforzo. Unire tutte le forze con i Consorzi di promozione turistica. Metteremo a disposizione i video e il materiale dei Comuni per proporre qualcosa di nuovo rilanciarsi con una veste nuova. Inoltre siamo a disposizione degli stakeholders che lavorano con noi per il turismo balneare”

Il G20

Nei giorni scorsi Codognotto in qualità di coordinatore nazionale del G20 Spiagge aveva inviato una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al premier incaricato Mario Draghi chiedendo “di prendere in considerazione il turismo balneare e di montagna, attraverso misure di sostegno strutturali e non episodiche, perché la pandemia ha colpito in modo pesante la nostra economia”.