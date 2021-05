Turismo, Conte (Lega): dopo corridoi arriva ‘bolla’ tra Olanda e Germania, UE fermi corsa a concorrenza sleale

“La scorsa estate i nostri operatori turistici hanno dovuto fare i conti con i corridoi proposti da Austria. Adesso, è la volta dell’Olanda, che sta valutando la creazione di una ‘bolla’ con Germania e Belgio, una sorta di area di libera circolazione per consentire gli spostamenti senza restrizioni dei turisti di questi Paesi”.

Concorrenza sleale

“Si tratterebbe, qualora andasse in porto la proposta, che è stata avanzata dal settore turistico olandese e presentata alla tv pubblica, di una palese forma di concorrenza sleale. Inoltre, verrebbe meno il rispetto dell’intesa raggiunta in sede Ue per un pass turistico comune tra gli Stati membri. Ecco perché la Commissione europea dovrebbe intervenire per bloccare sul nascere un’iniziativa del genere e garantire regole uguali per tutti. Il turismo italiano ha già sofferto abbastanza e l’azione di Bruxelles è stata finora fallimentare”. Lo dice l’eurodeputata della Lega, Rosanna Conte.