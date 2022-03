Ucraina, ambasciatore: “Faremo possibile per viaggio Papa a Kiev”

“Apprezziamo tantissimo il ruolo della Santa Sede per risolvere questa tragedia” e “sicuramente, per quanto ci riguarda, faremo tutto il possibile per organizzare questa visita”. Lo ha detto a ‘Buongiorno’, su Sky TG24, l’ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk, rispondendo alla domanda su quanto crede fattibile, sia in termini di sicurezza che dal punto di vista diplomatico, un viaggio del Pontefice a Kiev.

Il cessate il fuoco

“Ma non dipende solo da noi. Prima di tutto serve un cessate il fuoco sul nostro territorio, per garantire la sicurezza del Santo Padre durante il suo viaggio in Ucraina”, ha proseguito l’ambasciatore, e sottolineando che in caso contrario “sarebbe troppo difficile garantirne la sicurezza”.