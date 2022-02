Ucraina, Biden a Putin: se invadete la pagherete cara

Venti di guerra sull’Ucraina nel giorno in cui Stati Uniti e Russia intensificano le accuse reciproche di escalation e molti Paesi europei, Italia compresa, seguono gli americani invitando i propri connazionali a partire. “È sempre più probabile che la situazione in Ucraina si trasformi in un conflitto”, ha detto nel pomeriggio un funzionario del Dipartimento di Stato Usa, citato dall’agenzia russa Tass. “Per questo motivo stiamo riducendo al minimo il nostro personale”, ha aggiunto.

Biden a Putin: impegno nella diplomazia ma pronti ad altri scenari

È durato poco più di un’ora l’atteso colloquio telefonico fra il presidente americano Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin iniziato questo pomeriggio intorno alle 17. Colloquio che non ha prodotto “alcun cambiamento fondamentale nella dinamica” che “si osserva da alcune settimane”, afferma un funzionario della Casa Bianca. Joe Biden ha detto al presidente russo Vladimir Putin che gli Stati Uniti “restano impegnati alla diplomazia ma sono pronti, con gli alleati e i partner, anche ad altri scenari”, fa sapere la Casa Bianca. Biden “è stato chiaro” e ha detto al presidente russo che se la Russia dovesse invadere l’Ucraina gli Stati Uniti e gli alleati risponderanno in modo “deciso” e imporranno “costi severi” a Mosca. Secondo la nota della Casa Bianca, “Biden ha ribadito che un’ulteriore invasione russa dell’Ucraina produrrebbe una estesa sofferenza umana e indebolirebbe la posizione della Russia”.

Sottomarino Usa in acque russe

Nel pomeriggio un sottomarino americano è stato intercettato in acque territoriali russe, vicino all’isola di Urup nell’arcipelago delle Curili, nel Pacifico, ed è stato fatto allontanare con ”mezzi appropriati”. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, spiegando che la “provocazione” degli Stati Uniti “rappresenta una minaccia alla sicurezza nazionale della Russia”. Il dicastero ha aggiunto che si “riserva il diritto di prendere tutte le misure possibili, nelle acque territoriali russe, per assicurare la sicurezza della Federazione Russa”. Il ministero ha consegnato inoltre una lettera di protesta all’attachè militare americano in Russia, nella quale si legge che il sottomarino ha commesso una “grave violazione delle norme internazionali”.