Ucraina, Biden a Zelensky: “Risposta decisa se Russia attacca”

Joe Biden ha detto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che gli Stati Uniti, insieme agli alleati e ai partner, “risponderanno in modo rapido e deciso” ad un’aggressione della Russia. La telefonata tra i due leader è arrivata dopo il colloquio tra il presidente degli Stati Uniti e Vladimir Putin, in cui Joe Biden ha detto al suo omologo che “se invadete la pagherete cara”. Il Pentagono ha fatto sapere di non vedere “motivi di ottimismo” dopo la telefonata e che il “tempo per la diplomazia si sta riducendo”. Ma nonostante questo Biden e Zelensky si sono detti detti d’accordo “sull’importanza di continuare a perseguire la diplomazia e la dissuasione in risposta al rafforzamento militare della Russia al confine con l’Ucraina”. In giornata sulla crisi è intervenuto anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz, affermando che “se la Russia dovesse invadere l’Ucraina, le sanzioni occidentali sarebbero immediate”. Mentre Papa Francesco, nel corso dell’Angelus domenicale, è voluto intervenire sul possibile conflitto: “Le notizie che giungono dall’Ucraina sono molto preoccupanti. Affido all’intercessione della Vergine Maria e alla coscienza dei responsabili politici ogni sforzo per la pace”.

“Sembra Monaco nel 1938”

Per adesso però gli sforzi diplomatici non sembrano aver sortito alcun risultato, tanto da spingere il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace a un paragone audace: “C’è profumo di Monaco nell’aria”. Il riferimento è alla conferenza di pace del 1938 in cui Francia e Regno Unito cercarono invano l’appeasement con Hitler prima della Seconda guerra mondiale. “Ciò che preoccupa è che nonostante l’aumento degli sforzi diplomatici, il potenziamento militare è continuato. Non si è fermato, è continuato”, e l’invasione potrebbe avvenire “in qualsiasi momento”.

La risposta di Kiev: “Fuori luogo”

Parole che naturalmente non sono state ben accolte da Kiev: il primo a reagire al paragone è stato proprio l’ambasciatore ucraino nel Regno Unito, Vadim Pristaïko. “Non è il momento migliore per offendere i nostri partner nel mondo, ricordando questo atto che non ha portato la pace ma il contrario”, ha detto il diplomatico alla Bbc. “C’è panico ovunque, non solo nell’animo della gente ma anche nei mercati finanziari”. E questo, ha aggiunto, “nuoce all’economia ucraina più o meno come le persone che lasciano le ambasciate”.

Blinken: “Mosca potrebbe usare un incidente come pretesto”

La paura di un’invasione rimane però reale: secondo il segretario di Stato americano Blinken “nessuno dovrebbe sorprendersi se la Russia istigasse una provocazione o un incidente e lo utilizzasse per giustificare un’azione militare già pianificata da tempo”. “La notte scorsa ho parlato al telefono con il ministro degli Esteri russo Lavrov e ho sollevato le nostre serie preoccupazioni sulla possibilità che Mosca stia valutando un attacco militare ai danni dell’Ucraina nei prossimi giorni”, ha aggiunto il segretario di Stato Usa, secondo quanto riportato dalla Tass. “Ho chiarito, come ha fatto il presidente Biden nella sua conversazione con il presidente Putin, che una strada diplomatica per risolvere la crisi, una crisi creata dall’accumulo non provocato di forze russe tutt’intorno all’Ucraina, rimane aperta”, ha proseguito Blinken. “Mosca ha un modo semplice per dimostrare che vuole seguire questa strada. Dovrebbe preferire la de-escalation all’escalation e dovrebbe non solo parlare della ricerca di una via d’uscita diplomatica, ma lavorarvi in concreto”.