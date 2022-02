Ucraina, Biden: “Avanti con la diplomazia, ma pronti a una risposta dura”

“Ho avuto due importanti telefonate, la prima con i membri del Congresso, la seconda con la vicepresidente Kamala Harris, che è a Monaco. Negli scorsi giorni abbiamo avuto notizie di violazioni dello spazio aereo ucraino da parte russa, i russi hanno fatto circolare la voce che l’Ucraina volesse portare avanti un attacco esteso. Non c’è niente di logico in questo, nel pensare che gli ucraini possano fare una cosa simile. Sono tutte notizie false per giustificare un’azione militare”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in un messaggio dalla Casa Bianca trasmesso in diretta mondiale, avviato con un’ora di ritardo sul tabellino di marcia.

Il discorso di Biden

“Le forze russe – ha aggiunto – intendono attaccare nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, noi ad alta voce stiamo ripetutamente chiedendo alla Russia di fermarsi. Se la Russia perseguirà i suoi obiettivi provocherà morti inutili: noi non manderemo soldati al confine, noi abbiamo provveduto aiuti all’Ucraina per la sua sicurezza da 650 milioni di dollari, e garantito anche un miliardo di dollari di aiuto per la sua popolazione”. Biden ha ribadito che gli Stati Uniti e i suoi alleati “sono pronti a imporre sanzioni, non è troppo tardi per la de-escalation e tornare al tavolo”. Il presidente ha ricordato che il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov si incontreranno il 24 febbraio. “Ma se nel frattempo avranno scelto la guerra – ha aggiunto Biden – pagheranno un altro prezzo, i nostri partiti sono uniti, il popolo è unito, l’Europa è unita, il mondo intero è unito”. Il presidente Usa, Joe Biden, ha detto di essere “convinto che Putin abbia preso la decisione di invadere l’Ucraina”. E quando gli è stato chiesto se dunque sia chiusa la porta alla diplomazia, lui ha risposto: “C’è sempre spazio per la diplomazia, fino a quando Mosca non attacca”.

Disinformazione

Il presidente Joe Biden è tornato ad attaccare la “disinformazione” della Russia. “Abbiamo notizie di violazioni del cessate il fuoco da parte di combattenti sostenuti dai russi nel tentativo di provocare attacchi dell’Ucraina nel Donbass”.”Noi – ha aggiunto Biden – continuiamo a vedere sempre più disinformazione data al pubblico russo, incluso il fatto che l’Ucraina starebbe per pianificare l’avvio di un attacco nel Donbass. Non c’è nessuna prova, e sfida le basi della logica credere che gli ucraini sceglierebbero questo momento, con più di 150 mila soldati ammassati ai loro confini”.

Armi nucleari

“Non credo che Putin stia prendendo in considerazione l’idea di usare armi nucleari – ha poi detto Biden rispondendo alle domande dei cronisti -. Credo voglia convincere il mondo di avere la forza di cambiare le dinamiche in Europa, ma non lo ha”. “La diplomazia – ha poi ripetuto il presidente Usa – ha sempre una possibilità e la porta diplomatica è sempre aperta”. L’intervento di Biden segue a una video conferenza con i maggiori leader alleati, al termine di una giornata che ha visto nuove tensioni diplomatiche sulla crisi ucraina.