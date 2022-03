Ucraina, Biden: “Ci assicureremo disponga armi per difendersi da Russia”

“Ci assicureremo che l’Ucraina disponga delle armi per difendersi dall’invasione” della Russia. “Invieremo denaro, cibo e aiuti per salvare vite ucraine. Daremo il benvenuto ai rifugiati ucraini a braccia aperte”. Così in un tweet il presidente Usa Joe Biden.

“Putin pensava che non avremmo risposto. Sbagliava, eravamo pronti”

«La guerra di Putin era premeditata e non provocata. Ha rifiutato gli sforzi della diplomazia. Pensava che l’Occidente e la Nato non avrebbero risposto. E pensava di poterci dividere. Putin si sbagliava, eravamo pronti». È quanto dirà Joe Biden nel discorso sullo Stato dell’Unione, secondo le anticipazioni fornite dalla Casa Bianca. «Per tutta la storia abbiamo imparato questa lezione – continua il discorso del presidente –quando i dittatori non pagano il prezzo della loro aggressione provocano più caos, continuano a muoversi. E il costo e le minacce per l’America e il mondo aumentano». «Per questo la Nato ha creato una pace sicura e la stabilità in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale – concluderà Biden –, gli Usa sono un membro insieme ad altri 29 Paesi. Questo conta, la diplomazia americana conta».