Ucraina: Biden in videoconferenza con leader alleati, Nato e Ue. Domani test missilistici russi

Il presidente americano Joe Biden terrà un incontro virtuale oggi con i i leader dei Paesi alleati, tra i quali Italia, Canada, Francia, Germania, Polonia, Romania, Regno Unito, Unione europea e Nato. Lo riportano alcuni media americani, citando l’agenda del premier Trudeau diffusa dalle autorità canadesi. “Il primo ministro prenderà parte a un incontro organizzato dal presidente degli Stati Uniti con i leader di Francia, Germania, Italia, Polonia, Romania, Regno Unito, Unione Europea, Nato, per discutere dell’Ucraina” ha reso noto l’ufficio di Trudeau. La Casa Bianca da parte sua conferma la conference call di Biden con i “leader transatlantici venerdì nel pomeriggio sul rafforzamento della presenza militare della Russia al confine con l’Ucraina e gli sforzi per la deterrenza e la diplomazia”. La videoconferenza si terrà questa sera alle 20 (ora italiana).

Biden e Draghi

Ieri in tarda serata c’è stata anche una telefonata tra Biden e il premier Mario Draghi per un allineamento sugli interventi in caso di ulteriore rafforzamento ai confini ucraini da parte dei russi. Nel colloquio, rende noto la Casa Bianca, i due leader “hanno esaminato gli sforzi diplomatici e di deterrenza in corso in risposta al continuo potenziamento militare della Russia ai confini dell’Ucraina”. Biden e Draghi “hanno riaffermato il loro impegno a difesa della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina e la disponibilità ad imporre gravi costi economici alla Russia se dovesse invadere”. Intanto si lavora ad un viaggio del premier italiano a Mosca. Il viaggio, secondo quanto si apprende, dovrebbe realizzarsi a breve. “E’ previsto”. Così ha risposto Draghi ieri, a margine del Consiglio Europeo informale a Bruxelles, alla domanda se sia previsto un incontro con il presidente russo Vladimir Putin nei “prossimi giorni”.

Draghi e Zelensky

Draghi ha poi detto: “Il presidente ucraino Zelensky, in una telefonata ha chiesto la possibilità di riuscire a parlare con il presidente Putin, di vedere se l’Italia avesse potuto aiutarlo su questo fronte. La stessa richiesta è stata rivolta ad altri intorno al tavolo di oggi (ieri ndr), evidentemente non sarà facile ma l’obiettivo è quello,far sì che Zelensky e Putin si siedano intorno a un tavolo”.