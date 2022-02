Ucraina, Blinken: “La Russia potrebbe anche usare armi chimiche”

“La Russia potrebbe inventare attacchi terroristici, inscenare attacchi con droni contro i civili, un attacco con armi chimiche, rivelare false fosse comuni”. Così il segretario di Stato Usa Antony Blinken alla riunione del Consiglio di Sicurezza Onu, di cui è presidente di turno la Russia, sull’Ucraina. Mosca, ha aggiunto, “potrebbe teatralmente convocare riunioni di emergenza” per “rispondere” a operazioni sotto falsa bandiera e poi cominciare l’attacco.

Blinken

“Sono qui oggi non per iniziare una guerra, ma per prevenirla”, ha detto il segretario di stato americano e ha aggiunto che “mentre la Russia ha ripetutamente deriso i nostri avvertimenti e allarmi definendoli melodramma e sciocchezze, ha costantemente accumulato più di 150.000 soldati ai confini dell’Ucraina, oltre alle capacità per condurre massicci assalti militari. Il rispetto degli accordi di Minsk, “condiviso con la Russia”, è la base per una soluzione pacifica della crisi in Ucraina così ha dichiarato il segretario di Stato. “La Russia intende creare un pretesto per il suo attacco in Ucraina. Le forze russe stanno preparando un attacco nei prossimi giorni. Il pretesto russo potrebbe includere un vero o finto attacco con armi chimiche”, ha aggiunto Blinken specificando che gli obiettivi della Russia “includono anche la capitale ucraina, Kiev”.

Gli obiettivi

“Gli obiettivi sono già stati identificati e mappati”, ha aggiunto. “Questo è un momento di pericolo per la vita e la sicurezza di milioni di persone, così come per la fondazione della Carta delle Nazioni Unite e dell’ordine internazionale basato su regole che preserva la stabilità in tutto il mondo – ha aggiunto – Questo è l’esatto momento di crisi che l’Onu e il Consiglio di Sicurezza sono stati creati per prevenire”

La lettera

Il segretario di stato ha detto di aver inviato una lettera al ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov proponendo di incontrarsi la prossima settimana in Europa, “per discutere i passi che possiamo intraprendere per risolvere questa crisi senza conflitti. Stiamo anche proponendo incontri al Consiglio NATO Russia e al Consiglio permanente dell’OCSE” per aprire la strada a ” un vertice tra i leader”, un momento chiave per riduzione l’escalation di tensioni. “Questi incontri possono aprire la strada ad un summit dei leader chiave nel contesto della de-escalation per raggiungere un’intesa sulle preoccupazioni reciproche di sicurezza”, ha detto il segretario di Stato. “Come guide delle diplomazie dei nostri Paesi – ha aggiunto – abbiamo la responsabilità di fare ogni sforzo perché la diplomazia abbia successo, non lasciare nulla di intentato”.

Il vice ministro degli Esteri russo

Il vice ministro degli Esteri russo al Consiglio di sicurezza dell’Onu ha denunciato che : “L’Ucraina dimostra un crescente senso di impunità che porta ‘”teste calde” ucraine a formulare nuove scuse per lanciare azioni militari contro la loro stessa gente, e questo è quello che abbiamo: ci sono migliaia di vittime del conflitto armato interno, diversi milioni di persone nel Donbass continuano a essere presentati come stranieri nel loro Paese, ci sono armi automatiche, fucili di precisioni, droni armati, artiglieria pesante puntate contro di loro mentre i rappresentanti ucraini continuano a presentare scuse per non attuare gli Accordi di Minsk”, ha denunciato il vice ministro degli Esteri russo al Consiglio di sicurezza dell’Onu. La Russia ha presentato al Consiglio di sicurezza dell’Onu un documento nel quale si sostiene che l’esercito ucraino ha commesso crimini di guerra contro contro i residenti nell’Est dell’Ucraina. Lo riferisce il Wall Street Journal, che ha potuto visionare il rapporto, che denuncia il “genocidio della popolazione russofona del Donbass”.

Gli Accordi di Minsk

La Russia continua a pensare “che non ci sia una alternativa agli Accordi di Minsk per risolvere la crisi in Ucraina, ma siamo sempre più convinti che la loro attuazione non rientri nei piani del nostro Paese vicino”, ha affermato il Vice ministro esteri russo, Sergei Vershinin, nel corso della riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu, dedicata alla crisi in corso, una riunione convocata dalla presidenza russa, “non casualmente” proprio a sette anni dall’approvazione della risoluzione dell’Onu con gli Accordi. E il vice ministro ha respinto come “un’accusa infondata” le affermazioni degli Stati Uniti e degli alleati europei secondo cui Mosca sta cercando un pretesto per invadere l’Ucraina. “Penso che abbiamo avuto abbastanza speculazioni su questo”.

La Cina

Un ritorno agli accordi di Minsk arriva anche dalla Cina: “La maggior parte dei punti degli Accordi di Minsk non sono stati fino a ora attuati”, denuncia l’inviato di Pechino al Consiglio di sicurezza dell’Onu per cui la soluzione della crisi “deve tornare al punto di partenza, ovvero all’attuazione di una nuova road map”. La Cina sostiene tutti gli sforzi per risolvere pacificamente la situazione, e ritiene che non ci sia una alternativa alla soluzione politica della crisi.