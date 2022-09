Colloquio telefonico tra il Segretario di Stato americano, Anthony Blinken e il premier Mario Draghi.

Il grazie

Nella telefonata Blinken ha ringraziato il Primo Ministro italiano “per la sua guida esemplare in uno dei periodi più difficili della storia recente e per il forte sostegno dell’Italia all’Ucraina”, ha scritto in una nota il portavoce di Blinken, Ned Price.