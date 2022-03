Ucraina, città sotto attacco

È stata un’alba cupa quella che ha aperto il settimo giorno di offensiva russa in Ucraina. Anche questa mattina le sirene d’allarme per gli attacchi aerei sono suonate in tutta la regione di Kiev, ma anche a Zhytomyr, a Pryluky nell’oblast di Chernihiv, e a Dnipro. Un recente allarme antiaereo è stato avvertito anche su Kiev.

Sul terreno. Kiev pronta a combattere. Parola di Sindaco

Questa mattina l’esercito russo aveva annunciato di aver “preso il pieno controllo di Kherson”, ma le autorità ucraine negano quanto affermato dal ministero della Difesa russo. Il sindaco, Igor Kolykhayev, ha reso noto che la strategica città è circondata ma ancora sotto controllo ucraino. “La città non è caduta, la nostra parte continua a difendersi”, ha dichiarato Oleksiy Arestovych, consigliere della presidenza ucraina, citato da Sky News. Prosegue anche l’avanzata delle truppe russe verso il centro di Kiev: il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, ha scritto su Telegram che “il nemico sta raccogliendo le forze più vicino alla capitale”. “Ci stiamo preparando e difenderemo Kiev. Kiev sta resistendo e resisterà”, ha aggiunto.