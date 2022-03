Ucraina, concordata una tregua per civili e cibo. Kiev: ma non abbiamo raggiunto i risultati attesi

Si è concluso il secondo round di negoziati tra Russia e Ucraina: il governo ucraino fa sapere che è stata raggiunta un’intesa sul cessate il fuoco temporaneo per permettere corridoi umanitari. Lo ha riferito il consigliere di Zelensky, Podolyak, secondo quanto riporta la Tass. Le evacuazioni dei civili in Ucraina saranno coordinate dai ministeri della Difesa di Mosca e Kiev. Lo ha detto uno dei negoziatori di Mosca, Leonid Slutsky, presidente della commissione Esteri della Duma, citato dalla Tass.

Un terzo incontro

L’Ucraina e la Russia hanno concordato di tenere presto un terzo round di colloqui, secondo quanto affermato da un negoziatore ucraino, come riporta il Guardian. Il prossimo incontro per cercare una soluzione alla crisi si terrà, secondo informazioni preliminari, in Bielorussia, già all’inizio della prossima settimana.

Per Kiev non sono stati raggiunti i risultati sperati

“Purtroppo non sono stati raggiunti i risultati che l’Ucraina voleva. È stata presa solo una decisione sull’organizzazione dei corridoi umanitari”, ha scritto su Twitter il consigliere della presidenza ucraina, Mykhailo Podolyak, al termine dei negoziati con la Russia.

Questioni umanitarie

Il capo negoziatore di Mosca, invece, fa sapere che “le posizioni della Russia e dell’Ucraina sono chiare. Un accordo è stato raggiunto su alcune delle questioni sollevate”. Vladimir Medinsky ha precisato che sonostate discusse questioni umanitarie e militari e una possibile futura soluzione politica al conflitto.

Maria Zakharova

Durante i negoziati la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, aveva affermato che la Russia “è disponibile a continuare a negoziare con l’Ucraina per evitare ulteriori spargimenti di sangue”.