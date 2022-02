Ucraina, di Maio: “L’Italia è impegnata per una soluzione diplomatica della crisi”

“Come Italia siamo determinati a passare a Mosca messaggi chiari, fermi, unitari in stretto coordinamento con i nostri partner e alleati dell’Unione europea, Nato, Osce, che scoraggino qualsiasi aggressione o escalation”. Lo ha detto oggi il ministro degli esteri Luigi Di Maio, dopo il suo incontro con il vice premier e ministro degli esteri del Qatar, Mohammed bin Abdurrahman Al Thani. “Al contempo manteniamo il nostro impegno per favorire una soluzione diplomatica e sostenibile anche nel quadro degli Accordi di Minsk e del Formato Normandia”, ha aggiunto Di Maio, ricordando che l’Italia continua a “monitorare con preoccupazione” gli sviluppi al confine tra Ucraina e Russia. “Ho informato il ministro Al Thani della nostra decisione, sabato, di invitare i connazionali a lasciare l’Ucraina con voli commerciali e ridurre pienamente il personale non essenziale della nostra ambasciata a Kiev”, ha precisato Di Maio. Il ministro degli Esteri italiano, secondo quanto si apprende, potrebbe volare domani a Kiev per una missione diplomatica nell’ambito della crisi ucraina.

Libia: gli attori in campo agiscano con trasparenza

Con il Qatar “siamo d’accordo sull’importanza di mantenere l’unità d’intenti dei Paesi più impegnati per la stabilizzazione della Libia, a sostegno di un processo politico a guida libica facilitato dalle Nazioni Unite che consenta di realizzare le aspirazioni democratiche del popolo libico mantenendo ben salda la prospettiva elettorale”, ha detto Di Maio. “Continuiamo a monitorare attentamente la situazione politica interna alla luce degli sviluppi degli ultimi giorni e invitiamo tutti gli attori libici ad agire con la massima trasparenza, correttezza e inclusività nell’interesse del Paese, della sua unità e stabilità”, ha aggiunto Di Maio.

Iran: Isolare Teheran non è una soluzione sostenibile

L’Italia e il Qatar “riconoscono l’importanza dei negoziati di Vienna per il ripristino dell’accordo sul nucleare Jcpoa, come strumento fondamentale per garantire la sicurezza regionale”, ha dichiarato Di Maio durante la conferenza stampa. “L’Italia”, ha ribadito il ministro degli Esteri italiano, “ha sempre adottato un approccio pragmatico su questo dossier: isolare Teheran non rappresenta una soluzione sostenibile”.

Il Qatar è partner energetico strategico per Italia e Ue

Il Qatar è “un partner energetico strategico e affidabile per l’Europa e l’Italia”, ha detto Di Maio in conferenza stampa. “Oltre il 10% delle nostre importazioni di gas naturale liquefatto viene da Doha”, ha aggiunto, sottolineando che il gas è un asset strategico sia per la sicurezza energetica che per la transizione verde e per queste ragioni con Al Thani è stata ribadita la “comune volontà di qualificare la cooperazione anche in questo settore”. Sul fronte della cooperazione economica, le relazioni tra Italia e Qatar sono “estremamente dinamiche”, ha affermato Di Maio sottolineando che “nei primi 10 mesi del 2021 l’interscambio è cresciuto più del 56%” ritornando a livelli pre Covid. Il Qatar “si conferma un importante mercato di destinazione del Made in Italy e un Paese di grande interesse per le nostre aziende”. Auspico un rafforzamento della “partnership economica che possa essere alimentato da maggior investimenti del Qatar in Italia”, ha sottolineato il ministro degli Esteri.

Di Maio domani in missione a Kiev, poi andrà in Russia

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio partirà domani per una missione in Ucraina e poi in Russia, nel tentativo di dare sostanza all’impegno dell’Italia per favorire una soluzione diplomatica e sostenibile alla crisi. Indiscrezioni sul viaggio del ministro nei due Paesi circolavano già da questa mattina, ma la Farnesina non ne aveva ancora dato conferma ufficiale, essendo ancora in fase di preparazione. Ad annunciare la missione di Di Maio è stato così al Thani. Durante le dichiarazioni congiunte alla stampa, il capo della diplomazia di Doha ha detto: “Auguriamo” al ministro “un successo per la sua visita, domani, in Ucraina e poi in Russia”.