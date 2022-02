Ucraina, Draghi alla riunione del Consiglio Supremo di Difesa convocata da Mattarella

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è rientrato intorno alle 17 a Palazzo Chigi, dopo aver preso parte al Consiglio supremo di difesa. La riunione presieduta dal capo dello Stato Sergio Mattarella, al Quirinale, sarebbe ancora in corso. Il premier è partito per Bruxelles, dove alle 20 è in programma il Consiglio europeo straordinario.

Il vertice

Dopo il vertice in videoconferenza con i leader del G7, il premier Mario Draghi aveva lasciato Palazzo Chigi verso il Quirinale per prendere parte alla riunione convocata per le 16,30 e presieduta da Mattarella, in qualità di capo supremo della Difesa, che ha convocato per una riunione d’emergenza il Consiglio Supremo di Difesa, che salvo eventi eccezionali si riunisce solamente due volte l’anno.