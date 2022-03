Ucraina, giudici e avvocati spiegano a soldati russi come arrendersi. Liniova: “Anche noi al fronte”

Il Ceo dell’Uba: “Ci battiamo per un nuovo tribunale contro aggressione da Stato a Stato. Collaboriamo con Casa Bianca, Congresso Usa, National security council ed ordini avvocati in tutto il mondo. Incoraggiamo anche avvocatura italiana”

Linna Liniova

“Siamo al fronte per favorire la nascita di una giurisdizione sovranazionale autorizzata a processare il crimine di aggressione di uno Stato verso un altro Stato. Stiamo inoltre documentando i crimini di guerra connessi in Ucraina perché abbiamo bisogno di prove per potere agire in tutti i tribunali internazionali competenti contro la Russia e la Bielorussia. Ci siamo difatti riconvertiti in funzione ‘guerra e resistenza’, a servizio delle autorità ucraine e del nostro popolo, avvalendoci di rapporti sinergici con avvocature ed istituzioni nazionali e internazionali”. Gli avvocati e giudici dell’Ucraina, uniti nell’Ukranian Bar Association (Uba) che li rappresenta, sono in prima linea nella guerra contro la Russia. Lo racconta, contattata dall’Adnkronos, Linna Liniova, ceo dell’Uba, che aggiunge: ” Incoraggiamo a partecipare l’avvocatura italiana. Saremmo felici di coordinarci da vicino anche con loro per condividere informazioni legate in particolare ai regolamenti sui rifugiati”.