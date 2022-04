Ucraina, governatore Donetsk: “Avanzata russa da nord e da sud, vita continua ma gente in fuga”

La situazione sembra “sotto controllo”, anche se “è forte la tensione” nel Donetsk, la regione ucraina a cui appartengono Mariupol assediata e Kramatorsk dove ieri, dopo la strage alla stazione ferroviaria, “sono stati colpiti uno stabilimento industriale ed altre infrastrutture, ma per fortuna non ci sono state vittime”. Ne parla il Governatore del Donetsk, Pavlo Kyrylenko, che spiega: “L’esercito di Putin è in avanzata da nord verso il Donetsk, in particolare dal confine con l’oblast di Kharkiv e da sud verso Avdiivka, Makiivka, Kransnohorivka, città confinanti con la Donetsk occupata. Sono quindi continui gli attacchi tattici in quest’area. Ieri ad esempio ce n’è stato uno al confine con Rutzky, sono stati distrutti 3 veicoli corazzati russi, un altro veicolo militare e due carri armati”.

Il Governatore

Nonostante ciò si legge sui media che l’atmosfera nel Donetsk, a parte alcuni casi, appare tranquilla. Risponde a verità? “È vero. Nonostante le condizioni di guerra la vita continua, i negozi sono aperti, la pubblica amministrazione funziona, i soccorsi umanitari arrivano attraverso corridoi…La gente capisce che è la nostra terra che dobbiamo difendere”, risponde il Governatore. “Sappiamo infatti che ci sono state ricollocazioni di militari russi anche nella nostra regione. Si parla di cifre di 30-50 battaglioni tattici, che corrispondono a 50mila unità russe effettive. Ma dobbiamo aspettare l’offensiva per capire esattamente quanti sono. Forse – aggiunge – può suonare pesante come affermazione ma nelle condizioni in cui ci troviamo direi che il numero di persone che loro arruoleranno, le conteremo quando saranno morte”.