Le forze armate ucraine hanno ricevuto sistemi Starlink, il servizio internet satellitare, dal fondatore e Ceo di SpaceX, Elon Musk. Lo ha annunciato su Twitter il ministero della Difesa di Kiev.

Il twitter

“Elon Musk non solo riesce a lavorare sui preparativi per la missione su Marte – ha scritto in un cinguettio -, ma anche a trasmettere gli Starlink alla nostra intelligence così necessaria per le missioni speciali”.