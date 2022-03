Ucraina, la Russia alza il tiro. Mosca attacca la torre della televisione di Kiev

Suonano ancora le sirene di allarme a Kiev, dove è appena stata udita un’esplosione, secondo quanto riporta il sito del Kyiv Independent. Il sindaco della capitale, Vitalij Klyčko, poco fa aveva detto che “i nemici sono alle porte della città”. Ed è di pochi minuti fa la notizia secondo cui le forze armate russe hanno colpito la torre della tv di Kiev; i canali televisivi del Paese hanno smesso di trasmettere pochi minuti fa. Mentre un altro allarme desta preoccupazione e angoscia in questi minuti: “Secondo i dati di intelligence, i russi stanno preparando un attacco aereo sulla Cattedrale di Santa Sofia della capitale ucraina, patrimonio dell’umanità dell’Unesco”. A scriverlo su Twitter è l’ambasciata Ucraina presso la Santa Sede. “La Cattedrale del XI secolo, è un gioiello dell’Ucraina. Ci appelliamo ai russi, non commettete questo crimine”, si legge ancora nel tweet.

L’esercito russo agli ucraini: “Chi vive vicino ai ripetitori lasci le case”

Intanto, in attesa della ripresa dei negoziati a Gomel, al confine con la Bielorussia, confermati per domani, i combattimenti continuano: l’esercito russo ha invitato tutti i cittadini della regione di Kiev che abitano vicino a ripetitori di telecomunicazioni a lasciare le loro case, mentre il ministero della Difesa avvisa chi abita nelle zone in cui si trovano i cosiddetti “cyber hub“, ovvero i siti militari da cui vengono effettuati cyberattacchi, che sta per lanciare un intervento mirato per distruggerli, raccomandando loro di lasciare le abitazioni. “Allo scopo di sventare gli attacchi informatici contro la Russia, colpi con armi di alta precisione saranno effettuati contro le strutture tecnologiche del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina”.