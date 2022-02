Ucraina, l’asilo bombardato: “Bimbi salvi per miracolo. Erano in un’altra stanza”. Si spara ancora

Nelle regioni Donbass e Lugansk la crescente tensione tra Kiev e Mosca, tra l’Ucraina e la Russia, tra il Cremlino ed Europa e Usa, ha preso forma: un buco circolare nelle mura di un asilo racchiude i danni provocati da un colpo di mortaio, segno di un’ostilità che potrebbe preludere alla guerra.

Il pretesto

A Stanytsia Luhanska gli animi sono già caldi e le accuse tra i separatisti filo russi e le forze di Kiev sono all’ordine dell’ora. Da una parte e dall’altra si rincorrono gli addebiti: “È stato un pretesto per attaccare”, “Una messinscena ben architettata”, “State cercando il morto”.

L’asilo

Conseguenze gravi, in un asilo frequentato da bambini, avrebbero potuto innescare la miccia di un conflitto più esteso o spinto le diplomazie a una negoziazione più celere. Il dubbio su una possibile operazione ‘false flag’, ovvero di una scusa da parte dei russi per dare il via all’invasione dell’Ucraina, è già stata mossa dagli Stati Uniti. L’avvertimento di Joe Biden è mosso anche dalla “ingiustificata” espulsione del numero due dell’ambasciata Usa a Mosca, Bart Gorman, una decisione che Washington ha definito “un passo che costituisce escalation”.

Bambini salvi per miracolo

E se le immagini spiegano chiaramente lo scampato pericolo, il corrispondente dell’Independent Oliver Carroll ha raccolto il racconto di un operatore umanitario: “I bambini sono salvi per miracolo, si trovavano in un’altra stanza”. Anche la maestra si è salvata perché in bagno. A Stanytsia Luhanska la situazione non è tranquilla. Nella zona si continua a sparare. Secondo un reporter di BuzzFeed un colpo di mortaio avrebbe colpito un’abitazione, dove si sarebbe sviluppato un incendio spento dai vigili del fuoco. Anche in questo caso non ci sarebbero state vittime.

Cessate il fuoco violato

A poco e nulla è servito il cessate il fuoco, ripetutamente violato. È il ministero della Difesa ucraino a tenere il conto: “Nelle ultime 24 ore, sono state registrate 60 violazioni, 43 delle quali con armi vietate dagli accordi di Minsk”.