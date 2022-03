Ucraina, Michel: “Discuteremo richiesta adesione Ue nei prossimi giorni”

Discuteremo della richiesta di adesione alla Ue dell’Ucraina nei prossimi giorni”. Lo ha annunciato, su Twitter, il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, dopo la sua telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “La solidarietà, l’amicizia e l’aiuto senza precedenti della Ue per l’Ucraina sono incrollabili”, ha poi aggiunto. Il presidente del Consiglio europeo ha quindi chiesto a Vladimir Putin “di fermare immediatamente le ostilità e assicurare il passaggio umanitario sicuro e l’accesso agli aiuti”, riporta lo stesso Michel su Twitter riferendo del suo colloquio telefonico con il presidente russo durante il quale ha anche “sottolineato la necessità di garantire la sicurezza delle centrali nucleari durante le ostilità in Ucraina”. “Abbiamo convenuto di mantenere ulteriori contatti” conclude Michel che in un altro tweet ribadisce che “la Ue condanna nei termi più forti possibili l’aggressione russa dell’Ucraina”.

I contatti

Nel colloquio telefonico Charles Michel, Vladimir Putin ha chiesto che “l’Unione Europea dia un contributo reale per salvare vite umane facendo pressioni affinché le autorità di Kiev rispettino la legge umanitaria”. E’ quanto afferma il Cremlino, nella nota in cui riferisce della telefonata, sostenendo che “Putin ha sottolineando che i militari russi stanno adottando tutte le misure per salvare la vita ai civili”. E ripetendo le accuse già avanzate da Mosca che sarebbero “i nazionalisti ucraini” a mettere in pericolo la popolazione civile, usandola come scudi umani. Il presidente russo ha anche informato Michel dei negoziati in corso con i rappresentanti di Kiev, ribandendo, continua il comunicato, le richieste da parte di Mosca riguardo a quella che viene definita la “denazificazione e smilitarizzazione” dell’Ucraina, il riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea e dell’indipendenza delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk.

Zelensky

“Ho avuto contatti regolari con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Abbiamo discusso della minaccia agli impianti nucleari, il bombardamento dei civili e delle infrastrutture cruciali. Dobbiamo fermare questo. Ho sollevato la questione dell’adesione dell’Ucraina all’Ue. Il popolo ucraino lo merita”, twittava il presidente ucraino Zelensky.