Ucraina, ministro degli esteri: “L’ultimo attacco a Kiev risale alla Germania nazista”

Kiev è stata colpita da “un orribile attacco missilistico”. Lo ha denunciato in un tweet il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba: “L’ultima volta che la nostra capitale ha sperimentato qualcosa del genere è stato nel 1941, quando è stata attaccata dalla Germania nazista. L’Ucraina sconfisse il male e lo sconfiggeremo anche questa volta. Fermare Putin. Isolare la Russia, tagliare tutti i rapporti”.

Il Ministro

Il ministro si fa portavoce dei “terribili bombardamenti russi su Kiev”. La presa della capitale da parte di Mosca non è una novità e lo confermano le recenti parole del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky: “Secondo le nostre informazioni, il nemico mi ha contrassegnato come obiettivo numero 1 e la mia famiglia, come obiettivo numero 2”. L’intelligence aveva già previsto tutto: “La caduta della città nelle mani delle forze russe potrebbe essere una questione di ore”.

Le esplosioni

Le forti esplosioni udite nel centro della capitale fanno strada alle forze armate di terra che muovono nei sobborghi della città. Ora l’artiglieria, che arriva da più parti, si troverebbero a soli 30 Km di distanza. La situazione in città è critica perché è impossibile uscire. Gli aeroporti sono distrutti e lo spazio aereo è stato chiuso. Le strade sono vuote, i supermercati sono stati presi d’assalto.