Ucraina, Nato: attacco russo su vasta scala

Tutti i segnali suggeriscono che la Russia pianifica un attacco “completo” contro l’Ucraina. Lo ha detto il segretario generale Nato, Stoltenberg.

In arrivo nuove truppe russe

“Le truppe non vengono ritirate come dice la Russia e nuove truppe si aggiungono”, ha affermato, aggiungendo che vi sono indicazioni di tentativi russi di creare un pretesto per l’attacco.

La richiesta di un tavolo

Stoltenberg si dice comunque sempre a favore di una soluzione negoziata. “Vogliamo che la Russia cambi direzione e si sieda al tavolo con noi”, ha sottolineato.