Ucraina: partiti primi aiuti italiani, 200 tende dirette in Polonia

Sono partiti, dal polo logistico di Avezzano, i primi aiuti messi a disposizione dalla Protezione Civile Italiana per garantire l’assistenza della popolazione in fuga dall’Ucraina. Il trasporto delle 200 tende da campo, per una capacità di 1.000 posti letto, sarà garantita dalla Croce Rossa Italiana che consegnerà il materiale a Prochowice, in Polonia, punto di raccolta individuato dalla Commissione Europea come centro logistico per gli aiuti umanitari. Tre funzionari del Dipartimento raggiungeranno la Polonia per assicurare il coordinamento logistico degli aiuti italiani.

In fuga

Finora, secondo quanto ha riferito in un tweet la Guardia di frontiera locale, Sono più di 377.000 le persone scappate in Polonia dall’Ucraina dall’inizio della guerra. “Dal 24 febbraio, gli agenti delle Guardie di frontiera hanno lasciato passare oltre 377.400 persone in fuga ai valichi di frontiera con l’Ucraina”. Solo ieri 100.000 persone hanno attraversato il confine. “Oggi 24 mila in sole due ore, dalle 7 alle 9. Secondo l’ultimo censimento delle Nazioni Unite pubblicato ieri sera, quasi 520.000 rifugiati ucraini in fuga dall’invasione russa si sono riversati nei paesi di confine da giovedì scorso.