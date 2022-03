Ucraina, per l’intelligence americana ora la priorità è valutare lo stato mentale di Putin

Da quando ha lanciato il suo attacco contro l’Ucraina nelle cancellerie di tutto il mondo si discute sempre di più sulla salute mentale di Vladimir Putin. Secondo quanto riportato da Cnn, esperti dell’intelligence americana hanno osservato come il comportamento del presidente sia diventato di recente “sempre più imprevedibile, erratico e irrazionale”. Per richiesta della stessa amministrazione Usa, capire qualcosa del reale ‘stato mentale’ di Putin e di come questo potrebbe influenzarlo nelle sue decisioni per l’Ucraina è diventata una priorità per l’intelligence.

Le informazioni

Da mercoledì, giorno dell’inizio dell’attacco, le agenzie hanno il compito di raccogliere quante più informazioni possibili su come stia il presidente russo e come sia influenzato dalla compatta, durissima risposta degli alleati occidentali alle sue mosse. Il Cremlino è da sempre considerato dall’intelligence Usa un obiettivo complicato, straordinariamente difficile da penetrare allo spionaggio tradizionale. Ma uno di questi rapporti dà una definizione del comportamento del capo del Cremlino.

Solo apparenza?

In questa ottica, gli Usa valutano anche la possibilità che Putin voglia mostrarsi instabile in modo da spingere Stati Uniti e alleati a dargli quello che vuole nel timore che possa fare anche qualcosa di peggio. L’intensificarsi dell’interesse tra le agenzie di intelligence riflette anche il sospetto che il processo decisionale del capo del Cremlino sia stato molto influenzato dal suo prolungato isolamento durante la pandemia. L’ex capo della National intelligence James Clapper ha già detto in pubblico quello che alcuni dirigenti americani dicono in privato: “Personalmente penso sia instabile, sono preoccupato per la sua lucidità mentale e il suo equilibrio”. Idem l’ex ambasciatore Usa a Mosca Michael McFaul, secondo cui Putin sembra “completamente disconnesso dalla realtà”. Un cambiamento sul quale potrebbe aver inciso anche il lungo isolamento, quasi paranoico, dello zar durante la pandemia.

Macron

Emmanuel Macron, che l’ha visitato alcuni giorni prima dell’attacco, di ritorno dalla missione diplomatica ha descritto una persona diversa da quella conosciuta pochi anni prima: l’uomo che aveva a quindici metri di distanza, all’estremo dell’enorme tavolo più volte parodiato, sarebbe stato “più rigido, più isolato”.

Valery Solovei

Dall’ex professore ed ex capo dipartimento del Moscow State Institute of International Relations (Mgimo) Valery Solovei, intervistato dal Daily Mail, arriva l’ipotesi che Putin soffra di patologie mediche tenute nascoste all’opinione pubblica e che avrebbe nascosto la sua famiglia in un bunker antinucleare di lusso in Siberia. Dallo stesso professore arriva anche l’ipotesi, bizzarra, secondo la quale il leader russo prende parte a riti sciamanici con il ministro della Difesa Sergey Shoigu. Solovey è considerato da alcuni a Mosca come un complottista, ma la scorsa settimana le autorità russe sembrano averlo preso sul serio e lo hanno interrogato per sette ore sulle sue affermazioni fatte su Telegram.

Il nucleare

Secondo una stima della Federation of American Scientists (FAS), la Russia ha 5.977 testate nucleari, anche più degli Stati Uniti, loro rivali in questo ambito. Putin fa spesso riferimento a quest’enorme arsenale. L’ultima volta che ne ha parlato, in maniera tanto velata quanto ambigua, è stata quando ha lanciato la guerra all’Ucraina.