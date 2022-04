Ucraina, presidente Corte europea diritti dell’uomo: “Ricevute istanze e adottate misure provvisorie”

“Stiamo ricevendo istanze a seguito del conflitto in Ucraina. La Corte ha emesso quelle che chiamiamo ‘misure provvisorie’, che sono provvedimenti cautelari volti a indicare al governo russo, ad esempio, di non attaccare i civili. Ma non si può affermare che in questa fase la Corte abbia ricevuto informazioni sufficienti per poterne discutere; è prematuro. Quindi non c’è nulla che io possa dire sulle fonti di prova o sulla documentazione: la Corte non si è ancora pronunciata in relazione a ciò che sta accadendo”.

Spano

Robert Spano, presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo, parla del conflitto in Ucraina e delle ripercussioni sull’attività della Corte anche a seguito dell’uscita della Russia dal Consiglio d’Europa.