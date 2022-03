Ucraina, ripartiti i negoziati. Zelensky chiede no-fly zone: “I Russi hanno bombardato chiese”

È cominciato il secondo round di negoziati tra Russia e Ucraina. L’incontro, inizialmente previsto per le 13 italiane nella regione di Brest, in Bielorussia, è slittato di due ore. L’analista bielorusso Yury Voskresensky, vicino agli organizzatori dell’incontro, ha detto che Kiev aveva chiesto di spostare la sede dei colloqui, respingendo Belaya Vezha e chiedendo “di spostarli nei Paesi vicini”, ma “la delegazione russa è pronta a tenerli solo in Bielorussia per evitare provocazioni”. Sul tavolo c’è “il cessate il fuoco”, assicura Mosca. Kiev avverte che non accetterà ultimatum dal Cremlino.

Zelensky chiede una “no fly zone” sull’Ucraina

Il Presidente Volodymyr Zelensky ha lanciato un nuovo videomessaggio dal suo bunker. “Per noi è importante introdurre una no-fly zone” in Ucraina, ha detto. “Se l’Ucraina cade, la Russia si prenderà i Paesi Baltici e l’Europa orientale”, denuncia. Le sanzioni introdotte contro la Russia, ha precisato, “sono serie” e sono “un buon inizio”. “Siamo grati ai Paesi per le forniture di armi – ha aggiunto -, ma forse è troppo tardi, c’è stata una finestra di tempo in cui chiedevamo aiuto ma questa finestra è costata la vita a tanti ucraini”. Il Presidente ha poi aggiunto di temere “per la vita dei miei famigliari”. Intanto chiede di parlare direttamente con Vladimir Putin, giudicando un confronto con il presidente russo come “l’unico modo per fermare la guerra”.

Intelligence britannica: russi a 30 km da Kiev, Kharkiv non è caduta

Il ministero della Difesa britannico ritiene che l’avanzata russa su Kiev venga ritardata da un concorso di cause tra le quali la “ferma resistenza ucraina, i guasti meccanici e la congestione” dell’enorme numero di veicoli coinvolti su una strada insufficientemente agibile. In questo modo, la colonna russa “rimane a più di 30 km dal centro della città”. Come recita l’ultimo rapporto dell’intelligence di Londra, “la colonna ha fatto pochi progressi apprezzabili in oltre tre giorni”. Sul resto del territorio, “nonostante i pesanti bombardamenti russi, le città di Kharkiv, Chernihiv e Mariupol rimangono in mano ucraina. Alcune forze russe sono entrate nella città di Kherson ma la situazione militare rimane poco chiara”.