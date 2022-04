Ucraina-Russia, “corpi di civili torturati a Konotop”. Aperti 7 corridoi umanitari

Guerra Ucraina-Russia, a Konotop, nella regione di Sumy nel nordest dell’Ucraina, sono stati trovati almeno tre corpi di civili con evidenti segni di torture. Lo ha denunciato il governatore regionale di Sumy, Dmytro Zhyvytsky, spiegando che le vittime sono state ritrovate dai militari ucraini. Il ritrovamento è avvenuto nelle zone dalle quali i russi si sono ritirati due giorni fa. Un bambino è morto e due sono stati feriti negli attacchi avvenuti nelle ultime 24 ore nella regione di Mykolaiv. I raid russi, che hanno colpito scuole, ospedali, asili e case, hanno causato il ferimento di 380 civili.

Anche gli ospedali

Colpito anche l’ospedale pediatrico di Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina, con armi non convenzionali, ovvero vietate dalla Convenzione di Ginevra, come ad esempio bombe a grappolo. Lo rende noto lo Stato Maggiore di Kiev nel suo bollettino quotidiano. ”Infrastrutture civili e mediche, tra cui un ospedale pediatrico, è stato colpito dal fuoco nemico. Ci sono morti e feriti, tra cui bambini”, spiegano i militari ucraini. Nel frattempo sono sette i corridoi umanitari previsti per oggi dalle città assediate in Ucraina, ha detto la vice premier Irina Vereschuk, spiegando che da Mariupol, da Tokmak e da Berdyansk si potrà raggiungere Zaporizhia con mezzi propri. Inoltre si potrà lasciare Severodonetsk, Lisichansk, Popasnaya e Gorskoye per Bakhmut.