Ucraina-Russia, Draghi: “Prevaricazioni e soprusi non vanno tollerati”

“Gli eventi in Ucraina ci portano a ribadire che le prevaricazioni e i soprusi non devono essere tollerati”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, chiudendo il suo intervento alla cerimonia di apertura del ‘Mediterraneo frontiera di pace’, promosso dalla Conferenza episcopale italiana e dal Comune di Firenze. “In momenti di crisi dobbiamo ancor più difendere i valori in cui crediamo e che ci guidano – ha sottolineato – La convivenza, la fratellanza, la tolleranza che celebriamo in questo incontro devono realizzarsi anche oltre i confini della regione in cui viviamo”.

Migranti

“Oltre alle scarse opportunità lavorative, anche l’instabilità politica contribuisce a indurre decine di migliaia di persone, tra cui molti giovani, a emigrare non solo per opportunità, ma per necessità. Un fenomeno che attualmente porta con sé enormi rischi per chi arriva in Europa dal Nord Africa o dai Balcani. E che al momento rappresenta un problema per i Paesi di origine, che perdono energie vitali, e per i Paesi di arrivo, che spesso faticano a integrare i nuovi arrivi, ad accoglierli con dignità”, ha detto ancora Draghi.