Ucraina-Russia, iniziati i colloqui. Kiev: “Negoziati difficili”

E’ iniziato il quarto round dei negoziati tra Russia e Ucraina. Lo ha scritto su Twitter il principale negoziatore di Kiev e consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky Mikhailo Podolyak. ”Le parti esprimono le proprie posizioni specifiche”, ha scritto il capo negoziatore parlando di ”comunicazione difficile” con Mosca e citando ”sistemi politici troppo diversi”. Necessario, sottolinea, ”un dialogo libero”.

Cessate il fuoco

“Pace, un cessate il fuoco immediato e il ritiro di tutte le truppe russe. E e solo dopo questo possiamo parlare di relazioni regionali e di differenze politiche”, ha scritto Podolyak che ha ribadito la posizione di Kiev secondo cui i suoi negoziatori si rifiuteranno di iniziare a discutere la forma delle relazioni future con la Russia fino a quando Mosca non accetterà prima un immediato cessate il fuoco. Parla invece di progressi Ihor Zhovkva, vice capo dell’ufficio del presidente ucraino Zelensky, dicendo di ritenere che la posizione di Mosca sia più costruttiva ora di quanto non lo fosse in precedenza. “Invece di darci un ultimatum o linee rosse o chiedere all’Ucraina di arrendersi, ora sembrano avviare negoziati costruttivi”.