Ucraina-Russia, Macron: “Atto di guerra, risponderemo senza debolezza”

“A questo atto di guerra” della Russia contro l’Ucraina “risponderemo senza debolezza, con sangue freddo, determinazione e unità”. Così il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron in un discorso alla nazione francese dopo l’invasione russa dell’Ucraina. “Le sanzioni -sottolinea – saranno commisurate all’aggressione di cui si rende colpevole la Russia. Sul piano militare ed economico, anche nel settore dell’energia, saremo senza debolezza”.

Macron

“Scegliendo la guerra il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin ha deciso di sferrare il più grave colpo alla pace, alla stabilità nella nostra Europa da diversi decenni”, ha affermato ancora Macron . “Rinnegando la sua parola, rifiutando la via diplomatica, scegliendo la guerra non ha solo attaccato l’Ucraina ha deciso di violare la sovranità dell’Ucraina”, ha quindi sottolineato. “Avevamo anticipato questa crisi, avevamo avviato un dialogo esigente insieme agli alleati e partner europei. Abbiamo fatto di tutto per evitare questa crisi”, ha aggiunto Macron.

Consiglio di sicurezza dell’Onu

“Chiederemo alla Russia di rendere conto al Consiglio di sicurezza dell’Onu”, ha quindi affermato Macron spiegando: “Prenderemo delle decisioni durante il G7 questo pomeriggio, al Consiglio Europeo, questa sera a Bruxelles e durante il summit della Nato che si svolgerà nelle prossime ore”. “Gli avvenimenti di questa notte sono un punto di svolta nella storia dell’Europa e del nostro paese. Avranno profonde conseguenze sulla geopolitica del nostro continente”, ha detto ancora nel suo discorso alla nazione francese dopo l’invasione russa dell’Ucraina sottolineando “la sua determinazione a proteggere i francesi”. “Ci teniamo al fianco dell’Ucraina. La sosteremo senza esitare e prenderemo le nostre responsabilità per proteggere la sovranità e la sicurezza dei nostri alleati europei”, ha concluso.