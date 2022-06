Ucraina, Salvini: “Lavoro per la pace alla luce del sole”

“L’unico mio obiettivo, su cui continuo a lavorare con orgoglio e alla luce del sole, è tornare alla pace”. Ad assicurarlo è Matteo Salvini parlando del conflitto in Ucraina e nel giorno in cui, riferiscono fonti della Lega, “vengono alimentate altre polemiche strumentali a proposito del mai avvenuto viaggio a Mosca”. Polemiche che montanoil giorno del voto.La Lega, continuano le stesse fonti, ”nel ribadire che ha dato mandato ai propri legale per tutelarsi da attacchi e ricostruzioni infamanti e lontane dalla relatà, ritiene che la nota e le ulteriori spiegazioni dell’ambasciata della Federazione russa in Italia confermino una volta di più la totale trasparenza e correttezza dell’operato di Salvini”. “A differenza di un gruppo editoriale che diffondeva in allegato ‘Russia Oggi’ infatti, viene precisato, il partito di via Bellerio “non ha ricevuto finanziamenti da Mosca”.

Il chiarimento

Proprio oggi, la Lega, si sottolinea, “ha chiesto al Pd di chiarire i rapporti di Enrico Letta con Pechino dopo il voto a Strasburgo sul Fit For 55 e anche alla luce del curriculum del leader Dem che mette in luce collaborazioni con i cinesi”. La “scelta di fermare la produzione di veicoli diesel e benzina a favore di quelli elettrici”, avvertono le stesse fonti, è un “regalo al Dragone e un colpo mortale per milioni di cittadini europei e italiani”.