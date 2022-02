Ucraina, si tenta la carta della diplomazia. Macron chiama Putin e poi Zelensky

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, vuole un “cessate il fuoco immediato” in Ucraina. Lo ha detto a seguito della telefonata avuta con il presidente francese Emmanuel Macron, parlando di sostegno “all’introduzione immediata di un cessate il fuoco”. “Ho informato Emmanuel Macron sull’attuale situazione di sicurezza e nuovi bombardamenti provocatori. Noi ci battiamo per intensificare il processo di pace. Sosteniamo la convocazione immediata del TCG – il Gruppo di contatto trilaterale, composto da Ucraina, Russia e Osce – e l’introduzione immediata di un cessate il fuoco”, ha scritto su Twitter il presidente ucraino dopo avere parlato al telefono con il collega francese.

La telefonata

La telefonata tra Macron e Zelensky è durata 30 minuti, ed è avvenuta a seguito del colloquio telefonico tra Macron e Vladimir Putin, durato un’ora e 45 minuti. Una “telefonata difficile”, secondo i media, quella tra il presidente francese e quello russo. I due si erano visti qualche giorno fa, divisi da un tavolo lungo cinque metri. Al centro della telefonata, ha fatto sapere sapere l’Eliseo, c’è sempre la de-escalation del conflitto ai confini dell’Ucraina. Ma secondo il portavoce del Cremlino Dimitrij Peskov, il presidente Vladimir Putin ”ha tutte le ragioni” per ritenere che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non sia intenzionato a rispettare gli accordi di Minsk. Peskov, intervistato dall’emittente televisiva Russia1, ha aggiunto che ”se consideriamo tutte insieme le dichiarazioni di Zelensky, ne consegue che a) non può, b) non vuole e c) non lo farà”. Il portavoce del Cremlino ha anche detto che Mosca è pronta a rivelare il contenuto di discussioni riservate ad alto livello con altri leader mondiali per contrastare quelle che ha descritto come ”fughe di notizie deliberate e fuorvianti” da parte di funzionari stranieri.

Incontro Biden – Putin?

Anche il presidente Usa Joe Biden è pronto a “incontrare” il suo omologo russo Vladimir Putin “in ogni momento” se questo può “contribuire a evitare una guerra”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, parlando al programma ‘Face the Nation’ sull’emittente Cbs. Secondo Blinken, il presidente americano ha reso “molto chiaro che è pronto a incontrare il presidente Putin in ogni momento, in ogni formato, se questo può aiutare a evitare una guerra”, ha detto il capo della diplomazia degli Stati Uniti. ”Fino a quando i carri armati non avanzano realmente e gli aerei non volano, sfrutteremo ogni possibilità e ogni minuto che abbiamo per vedere se la diplomazia riesce a dissuadere Putin dal portare avanti questo obiettivo” della guerra, ha detto ancora nel corso di un’altra intervista, alla Cnn. Blinken ha ribadito che vedrà il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov mercoledì prossimo “se la Russia nel frattempo non invaderà l’Ucraina”.

In Europa

L’Eliseo annuncia un altro colloquio diplomatico d’alto livello, tra il presidente americano Joe Biden, quello francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che avranno una conversazione telefonica “entro le prossime ore” per analizzare la situazione in Ucraina. Il giorno dopo la conferenza straordinaria sulla sicurezza a Monaco, i ministri del G7 chiedono a Putin il ritiro delle truppe.Intanto, le esercitazioni militari congiunte di Russia e Bielorussia vicino al confine con l’Ucraina, che si sarebbero dovute concludere oggi, andranno avanti, ha annunciato il ministero della Difesa bielorusso. Ieri, a conclusione della Conferenza di Monaco di Baviera, i ministri degli Esteri del G7 si erano dichiarati “profondamente preoccupati” per la situazione intorno all’Ucraina ed esortavano la Russia a seguire la strada della diplomazia in una dichiarazione congiunta dei ministri, a seguito dell’incontro.