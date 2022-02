Ucraina, stallo tra Biden e Putin: si cerca una strada diplomatica per fermare la crisi

Dopo l’allarme degli Usa sul rischio di un’invasione imminente, la diplomazia tenta di giocare le ultime carte per evitare lo scontro armato. Ma dal colloquio tra Joe Biden e Vladimir Putin non è arrivata alcuna svolta. Una conversazione “equilibrata e professionale” quella tra i presidenti di Usa e Russia, come è stata definita da Yury Ushakov, consigliere per la politica estera di Putin. Nella sostanza, comunque, la svolta auspicata non è arrivata. In una telefonata durata poco più di un’ora, i due leader hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni. Joe Biden ha avvertito che in caso di attacco l’Occidente risponderà in modo “deciso”. La Casa Bianca fa sapere, infatti, che “il presidente Biden ha parlato con il presidente Vladimir Putin per chiarire che se la Russia invaderà l’Ucraina gli Stati Uniti e i nostri alleati imporranno rapidi e pesanti costi alla Russia. Il presidente Biden ha quindi esortato Putin nella risoluzione dell’escalation e nella diplomazia”.

Blinken: “Dagli Usa risposta risoluta e unita in caso di invasione russa”.

Se la Russia aggredirà l’Ucraina, la risposta degli Usa e dei suoi alleati sara’ “rapida, unita e pesante”, ha assicurato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in conferenza stampa a Honolulu dopo un vertice trilaterale con gli omologhi di Giappone e Corea del Sud. “Ho chiarito, come ha fatto il presidente Biden nella sua conversazione con il presidente Putin, che una strada diplomatica per risolvere la crisi, una crisi creata dall’accumulo non provocato di forze russe tutt’intorno all’Ucraina, rimane aperta”, ha aggiunto Blinken, “Mosca ha un modo semplice per dimostrare che vuole seguire questa strada. Dovrebbe preferire la de-escalation all’escalation e dovrebbe non solo parlare della ricerca di una via d’uscita diplomatica ma lavorarvi in concreto”. Secondo Blinken: “Nessuno dovrebbe sorprendersi se la Russia istigasse una provocazione o un incidente e lo utilizzasse per giustificare un’azione militare già pianificata da tempo”. Intanto il Pentagono ha smentito la notizia di un sottomarino americano entrato in acque russe.

Il Cremlino: “La Russia cerca la cooperazione con tutti. Ma non si può obbligare qualcuno a essere gentile”

La Russia vuole il dialogo ma “non si può costringere qualcuno a essere gentile” , afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov all’agenzia Ria Novosti, all’indomani della concitata giornata di allarme, accuse e contro-accuse sulla situazione in Ucraina. Peskov lascia intendere che la Russia è costretta a rivolgersi alla Cina, data la chiusura sul versante occidentale. “La Russia cerca la cooperazione con tutti. Siamo interessati alla cooperazione con i nostri partner europei. Siamo interessati alla cooperazione con gli Stati Uniti, sia nel commercio che nell’economia, negli investimenti e nelle questioni di sicurezza. Ma non si può obbligare qualcuno a essere gentile. Quindi è ovvio, la Russia cercherà opportunità per espandere la cooperazione dove vede condizioni di reciprocità”, ha detto il portavoce.

Il Cremlino

Il Cremlino conferma che i leader si sono detti d’accordo nel proseguire il dialogo, ma Mosca non risparmia una stoccata, parlando di “isteria americana al suo apogeo”, sottolineando come “gli americani stanno ingrossando in modo artificioso l’isteria sulla cosiddetta invasione russa pianificata, nominando persino le date di questa invasione, e parallelamente, insieme agli alleati, stanno pompando i muscoli militari dell’Ucraina”.