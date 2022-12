Ucraina: Zelensky ringrazia Meloni per solidarieta’ e altri 10 milioni di euro di aiuti

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la solidarieta’ e il sostegno dell’Italia all’Ucraina. “Ho elogiato l’allocazione da parte del governo di 10 milioni di euro di aiuti aggiuntivi. Meloni mi ha informato che la questione della fornitura di sistemi di difesa aerea per proteggere i cieli ucraini e’ in considerazione”, ha spiegato Zelensky. “Abbiamo discusso della formula per la pace” in Ucraina, ha continuato il capo dello Stato in un messaggio su Twitter.

Palazzo Chigi, in una nota, ha inoltre raccontato durante la telefonata che “Meloni ha rinnovato il pieno sostegno del governo italiano a Kiev in ambito politico, militare, economico e umanitario, nel ripristino delle infrastrutture energetiche e nella futura ricostruzione dell’Ucraina”. La presidente del Consiglio inoltre ha “ribadito il massimo impegno dell’Italia per ogni azione utile per arrivare ad una pace giusta per la Nazione ucraina”.

Infine Meloni ha fatto confermato di essere intenzionata a recarsi a breve a Kiev e ha invitato Zelensky in visita a Roma. Nei giorni scorsi la leader di Fratelli d’Italia aveva inoltre ribadito quale fosse la sua posizione circa il conflitto russo-ucraino, sostenendo la necessità di continuare a fornire armi a Kiev. “Se vuoi costringere due attori in campo a sedersi al tavolo delle trattative, la prima regola deve essere che ci sia equilibrio fra le forze in campo, altrimenti non avrai pace ma un’invasione”, aveva detto. Quindi aveva rilanciato l’appello per dei negoziati di pace, sottolineando però che questi avrebbero dovuto portare a una pace giusta per Kiev.