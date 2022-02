Ucraina, Zelensky: sì a negoziati con Mosca al confine con la Bielorussia

Dopo l’attesa per la scadenza dell’ultimatum russo agli ucraini, alle 13 italiane, con le voci che si sono rincorse tra il mancato incontro, la notizia di Mosca che la delegazione era rimasta a Gomel in attesa di quella Ucraina e la successiva smentita del Ministro degli Esteri di Kiev adesso si aggiunge invece la notizia che il Presidente Zelensky abbia dichiarato che l’incontro tra le delegazioni ci sarà senza precondizioni. E si terrà al confine tra Ucraina e Bielorussia. E il Ministro Dmytro Kuleba ha dichiarato: “Il fatto che la Russia sia pronta a colloqui senza prerequisiti, senza ultimatum, è già una vittoria per l’Ucraina. Andiamo lì per ascoltare e dire cosa pensiamo di questa guerra della Russia”, ha sottolineato il capo della diplomazia di Kiev.

La Bielorussia

Una giornata densa di tensione anche nelle dichiarazioni come quella del l Presidente bielorusso Alexander Lukashenko che, parlando delle sanzioni internazionali alla Russia, ha detto: “In una situazione come questa dovremmo essere consapevoli che ci sono tali sanzioni. Si parla tanto di settore bancario, gas, petrolio, Swift. È peggio della guerra. La Russia viene spinta verso una terza guerra mondiale. Dovremmo essere molto riservati e stare alla larga da essa. Perché la guerra nucleare è la fine di tutto”.