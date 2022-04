Ue-Cina, la priorità è fermare la guerra

La Cina auspica che Pechino e Bruxelles “svolgano un ruolo costruttivo e forniscano alcune intuizioni sulla turbolenta situazione mondiale”, vedendo la relazione bilaterale “come un fatto stabilizzante a livello internazionale”. Insistere sulla promozione dei colloqui di pace, prevenire una crisi umanitaria più ampia, costruire una pace duratura in Europa ed Eurasia, e prevenire il diffondersi dei conflitti regionali: sono le quattro proposte del presidente cinese Xi Jinping per risolvere la guerra tra Ucraina e Russia presentate nel summit con l’Ue. Nel resoconto dei media ufficiali, Xi ha notato che “la crisi in Ucraina si è aggiunta alla lunga pandemia del Covid-19 e a un’incerta ripresa economica globale”. Cina e Ue, quali “grandi forze, grandi mercati e grandi civiltà, devono aumentare la comunicazione sulle questioni su pace e sviluppo globali”

Lo ha detto il presidente Xi Jinping nel summit, il 23mo, in video conferenza con i presidenti del Consiglio e della Commissione Ue, Charles Michel e Ursula von der Leyen. Le parti, ha aggiunto Xi citato dalla Xinhua, “dovrebbero rafforzare le comunicazioni sulle relazioni bilaterali e sulle principali questioni su pace e sviluppo globali”. Xi Jinping, nel summit virtuale Ue-Cina in corso oggi, ha chiesto ai vertici europei di adottare una politica “indipendente” nei confronti della Cina. L’ha segnalato la portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying.”Sottolineando la coerenza e la continuità della politica Ue della Cina, il presidente Xi ha chiesto all’Ue di formarsi una propria percezione della Cina, di adottare una politica indipendente verso la Cina e di lavorare con la Cina per una sostenuta crescita delle relazioni Cina-Ue”, ha scritto Hua.