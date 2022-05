Ue, Conte (Lega): commissione europea apre a pesca granchio blu nell’adriatico

“Su mia sollecitazione, il commissario Ue alla Pesca Sinkevicius ha comunicato che la questione del granchio blu presente nell’Adriatico è attualmente all’esame di Bruxelles. Da quanto ho appreso, è già in corso una pre-valutazione che potrebbe portare all’inserimento di questa specie tra quelle autorizzate dall’Ue al commercio. Il processo non sarà rapido, ma si tratta di un passo avanti importante per le nostre marinerie, e di una conferma che la battaglia che sto portando avanti da tempo al Parlamento europeo sta dando i suoi frutti. I granchi blu sono una specie aliena invasiva che ormai è diffusa nell’Adriatico, causando problemi sia alla biodiversità, in quanto predatori di moeche, sia alle attività dei pescatori, dato che tagliano le reti. Purtroppo, non è ancora riconosciuta come specie esotica invasiva dall’Ue, e proprio da questo riconoscimento dipende la sua autorizzazione al commercio”.

La Conte

Lo dice l’eurodeputata della Lega e capogruppo di Id in commissione Pesca al Parlamento Ue, Rosanna Conte, a margine dell’incontro a Bruxelles con il commissario Ue Virginijus Sinkevicius. “Con il commissario – aggiunge Conte – ho affrontato anche la questione della meduse e dell’acqua viva, in particolare per quel che riguarda aree come il Golfo di Trieste, Chioggia e Venezia. A questo proposito, ho invitato Sinkevicius a visitare queste zone, magari in occasione dei prossimi Stati generali della pesca. E’ necessario che di fronte a questi fenomeni, l’Ue cominci ad adottare un approccio più ampio che non veda sempre e solo la pesca come unica responsabile”, conclude l’eurodeputata della Lega.