Ue: Da Re (Lega), con Regione Veneto progetto pilota per gestione patrimonio archeologico sostenibile e coordinata

“I beni archeologici sono solitamente gestiti da enti pubblici e/o fondazioni create con lo scopo specifico di prendersi cura di questo patrimonio. Soprattutto nell’ultimo anno, questi hanno però sofferto di una fisiologica difficoltà nell’attrarre fondi e nella gestione del patrimonio. Inoltre, in mancanza di una chiara strategia in grado di garantire l’auto-sostenibilità di queste inestimabili aree del patrimonio nonostante l’impegno di istituzioni locali e della stessa Europa, insieme all’Assessorato alla Cultura della Regione del Veneto è stato ideato un progetto pilota che si propone di lavorare alla definizione di una strategia integrata per la gestione del patrimonio archeologico”.

Lo scopo

“Scopo è consentire agli enti preposti alla gestione di questi siti di diventare autonomi sia sotto l’aspetto finanziario che organizzativo, sul marketing e sull’adeguamento al le esigenze specifiche del pubblico. La strategia elaborata si baserà sulla differenza tra le diverse caratteristiche del principale patrimonio archeologico europeo e sarà adattata alle diverse dimensioni dei potenziali beneficiari”.

Così il deputato della Lega Gianantonio Da Re, componente della Commissione Cultura al Parlamento Europeo.