Ue: Da Re (Lega), incredibile: “Le organizzazioni si dichiarano autonomamente ONG”. L’Europa quindi finanzia entità che si autocertificano

“Diamo soldi europei a chi? Perché in base alla risposta ricevuta dalla Commissione europea alla mia interrogazione circa la trasparenza dei finanziamenti europei alle organizzazioni non governative e relativa assegnazione dello status di ONG è emerso che questi organismi ricevono finanziamenti in base a criteri che sono “comunemente accettati”. Praticamente non esiste una definizione universale di organizzazione non governativa per cui la Commissione europea ha sviluppato, di propria iniziativa, un sistema in base al quale le organizzazioni si dichiarano autonomamente ONG.

Incredibile. In pratica l’Europa non solo non ha ancora colmato l’assenza di una definizione universale di organizzazione non governativa ma continua a finanziare con denaro della comunità entità che non sono nemmeno definite ma che si autocertificano tali in totale autonomia. Non è ammissibile che l’Europa finanzi associazioni e/o organismi che si auto-classificano senza criteri ben definiti magari da una vera e propria commissione di garanzia”.

Così in una nota l’eurodeputato della Lega Gianantonio Da Re, dopo aver ricevuto risposta all’interrogazione depositata sulla trasparenza dei finanziamenti e l’assegnazione dello status di ONG.