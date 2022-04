Ue: “In arrivo altre sanzioni contro Russia”

Il Presidente del Consiglio dell’Unione europea, Charles Michel, anticipa l’arrivo di altre sanzioni contro la Russia e aiuti per l’Ucraina e rende noto che l’Unione europea assisterà l’Ucraina e le Organizzazioni non governative a raccogliere le prove necessarie per aprire procedimenti nei tribunali internazionali. Michel si dice scioccato per le inquietanti immagini delle atrocità commesse dalle forze russe nelle regioni intorno a Kiev liberate, come Bucha.

Le parole di Michel

“Shockato dalle immagini ossessionanti delle atrocità commesse dall’armata russa nella regione liberata di Kiev”, ha twittato Michel con hashtag #BuchaMassacre. “L’Ue aiuta l’Ucraina e le Ong a raccogliere le prove necessarie per i procedimenti dinanzi alle corti internazionali”.