Ue inizia a staccarsi da gas Russia: arriva Gnl Usa

l’Unione europea inizia a staccarsi dal gas della Russia. Venerdì 21 marzo del 2014: in piena crisi per l’annessione della Crimea, iniziata un mese prima, il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy – ricordano alcuni dotati di buona memoria – ammonisce che la dipendenza energetica dell’Ue dalla Russia deve essere drasticamente ridotta. “Se non agiamo ora, nel 2035 dipenderemo per l’80% dalle esportazioni straniere di petrolio e di gas”, dice.

Il gas

Da allora la dipendenza dell’Unione dal gas di Mosca, anziché calare, è aumentata: se nel 2014 le importazioni dalla Russia di gas naturale costituivano circa un quarto del totale del gas consumato nell’Ue (fonte Ispi), oggi pesano per il 40%, (Iea, dato 2021). Solo oggi l’Ue, con otto anni di ritardo e solo sotto la pressione dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, si appresta, con fatica, a staccarsi dal gas del Cremlino. Il presidente americano Joe Biden, e la guerra in Ucraina, hanno ottenuto quello che Donald Trump aveva chiesto con forza a Bruxelles, invano: l’inizio del ‘decoupling’ energetico dell’Unione Europea dalla Russia, anche grazie al gas naturale liquefatto a stelle e strisce. L’invasione dell’Ucraina, spiega un alto funzionario Ue, non mette in discussione solo “l’architettura di sicurezza europea”, ma anche “l’intera politica energetica dell’ultimo decennio”, che mette l’Ue oggi nella posizione di subire gravi danni economici, se le forniture di gas russo dovessero saltare.