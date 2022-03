Ue pronta ad altre sanzioni alla Russia

L’Ue “rimane pronta a muoversi rapidamente con ulteriori sanzioni coordinate” contro la Russia e la Bielorussia, dopo aver adottato finora misure “significative” che hanno avuto un impatto “massiccio” su Mosca e Minsk. Lo riporta la bozza delle conclusioni del Consiglio Europeo, che si terrà dopodomani a Bruxelles.

Altre sanzioni

La formulazione usata nelle conclusioni (“remains ready to move quickly…”) conferma quanto detto dall’Alto Rappresentante Josep Borrell ieri, che cioè il Consiglio Europeo discuterà della materia, ma che non sono attese altre decisioni a brevissimo termine, almeno allo stato attuale delle cose. Tutto, però, può cambiare a seconda dell’evolversi della situazione sul terreno in Ucraina. Un ulteriore pacchetto di sanzioni, a questo punto, sarebbe giustificato, anche in termini di comunicazione, se andasse a toccare l’energia: il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, ha detto esplicitamente che andrebbero bloccate le importazioni dalla Russia di petrolio, che è una fonte di energia più facilmente sostituibile del gas naturale.